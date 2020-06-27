Одесские пляжи в разгар коронавируса заполнены людьми. Видео

В Одессе люди отдыхают на пляжах, не соблюдая правила социального дистанцирования и не используя защитных средств.

Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале Teza. Как видно на кадрах, шезлонги отдыхающих находятся близко друг к другу. Также люди активно купаются в море.

"Одесские пляжи уже забиты людьми. Которым все равно на дистанцию и коронавирусные рекорды каждый день", – сказано в сообщении.

Напомним, по состоянию на утро 27 июня в Украине официально подтверждены 42 065 случаев коронавирусной инфекции. Из них 948 были обнаружены за прошедшие сутки. В Одесской области зафиквировано 1 567 случаев инфицирования.

(Видео Telegram-канала Teza)

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство здравоохранения Украины призвало усилить контроль за соблюдением мер безопасности в транспорте, магазинах и других местах скопления людей.

Ранее решением Кабмина действие адаптивного карантина в Украине продлили до 31 июля.