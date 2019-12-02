В Одессе работники электромонтажной службы едва не убили женщину, которая находилась на пассажирском сидении у окна в маршрутном такси. В окно попал элемент столба, который меняли ремонтники.

Как сообщили очевидцы в телеграмм-канале "Подслушано Одесса", происшествие произошло с пассажиром маршрутки №214 на Наличном переулке. (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца)

Одесские электромонтеры едва не убили пассажирку маршрутки Социальные сети

Электромонтеры проводили работы по замене опоры линии электропередач. Забравшийся на столб рабочий сбрасывал вниз демонтированные элементы, один из которых угодил в стекло проезжавшей мимо маршрутки. В этот момент у окна находилась женщина. Осколки разбитого стекла едва не попали ей в голову. К счастью, обошлось без пострадавших.

Как сообщал OBOZREVATEL, жители центральной части Одессы остались без теплоснабжения из-за аварии на теплосетях, отремонтировать которые коммунальщики не могут из-за некоего "секретного" кабеля.

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