Одесские экстремалы залезли на затонувший танкер "Делфи": яркие фото

Одесские экстремалы 28 ноября побывали на затонувшем на пляже "Дельфин" танкере "Делфи". Они подплыли к судну на каяках и сделали яркие фото на борту.
Фоторепортаж на своей странице в Facebook опубликовал одесский экстремал и руфер Евгений Лата (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).
"Я не любитель банальных селфи, поэтому мы с Mamantenak Oleg и Michelle Armand решили сделать селфи максимально близко :)", - написал Лата.
Одесские экстремалы залезли на затонувший танкер "Делфи"
Eugene Lata/Facebook
Одесские экстремалы залезли на затонувший танкер "Делфи"
Eugene Lata/Facebook
Одесские экстремалы залезли на затонувший танкер "Делфи"
Eugene Lata/Facebook
Одесские экстремалы залезли на затонувший танкер "Делфи"
Eugene Lata/Facebook
Одесские экстремалы залезли на затонувший танкер "Делфи"
Eugene Lata/Facebook
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
22 ноября из-за сильного шторма в море у берегов Одессы потерпел бедствие корабль под молдавским флагом. Он сел на мель.
Экипаж корабля отказался эвакуироваться и подавать сигнал SOS без разрешения судовладельца.
Спасатели не смогли подойти к кораблю из-за сильного шторма, на берегу моря был развернут оперативный штаб.
Кораблекрушение танкера в Одессе также сняли с воздуха: в сети появилось шокирующее видео. Людей чудом удалось спасти, моряки попали в больницу с переохлаждением.
Выяснилось. что из пробоины на корабле вытекает горючее. После крушения показатели загрязненности моря нефтепродуктами были превышены в 157 раз.
Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!