Одесские экстремалы залезли на затонувший танкер "Делфи": яркие фото

Одесские экстремалы 28 ноября побывали на затонувшем на пляже "Дельфин" танкере "Делфи". Они подплыли к судну на каяках и сделали яркие фото на борту.

Фоторепортаж на своей странице в Facebook опубликовал одесский экстремал и руфер Евгений Лата (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

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"Я не любитель банальных селфи, поэтому мы с Mamantenak Oleg и Michelle Armand решили сделать селфи максимально близко :)", - написал Лата.

Одесские экстремалы залезли на затонувший танкер "Делфи" Eugene Lata/Facebook

Одесские экстремалы залезли на затонувший танкер "Делфи" Eugene Lata/Facebook

Одесские экстремалы залезли на затонувший танкер "Делфи" Eugene Lata/Facebook

Одесские экстремалы залезли на затонувший танкер "Делфи" Eugene Lata/Facebook

Одесские экстремалы залезли на затонувший танкер "Делфи" Eugene Lata/Facebook

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