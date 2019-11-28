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29 ноября • обновлено в 11:03
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Одесские экстремалы залезли на затонувший танкер "Делфи": яркие фото

3.9т
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Одесские экстремалы 28 ноября побывали на затонувшем на пляже "Дельфин" танкере "Делфи". Они подплыли к судну на каяках и сделали яркие фото на борту.

Фоторепортаж на своей странице в Facebook опубликовал одесский экстремал и руфер Евгений Лата (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

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"Я не любитель банальных селфи, поэтому мы с Mamantenak Oleg и Michelle Armand решили сделать селфи максимально близко :)", - написал Лата.

Одесские экстремалы залезли на затонувший танкер "Делфи"

Одесские экстремалы залезли на затонувший танкер "Делфи"

Eugene Lata/Facebook

Одесские экстремалы залезли на затонувший танкер "Делфи"

Одесские экстремалы залезли на затонувший танкер "Делфи"

Eugene Lata/Facebook

Одесские экстремалы залезли на затонувший танкер "Делфи"

Одесские экстремалы залезли на затонувший танкер "Делфи"

Eugene Lata/Facebook

Одесские экстремалы залезли на затонувший танкер "Делфи"

Одесские экстремалы залезли на затонувший танкер "Делфи"

Eugene Lata/Facebook

Одесские экстремалы залезли на затонувший танкер "Делфи"

Одесские экстремалы залезли на затонувший танкер "Делфи"

Eugene Lata/Facebook

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Автор
Михаил Бардин
Место
Украина Одесса
Тег
новости Одессы
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Унитазы растащили?)
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