Одесситов напугали десятки НЛО в ночном небе. Фото

Жителей Одессы 18 ноября напугала вереница загадочных светящихся объектов в ночном небе.

Однако вскоре выяснилось, что т.н. НЛО – это спутники Starlink компании SpaceX Илона Маска, которые были запущены в космос для глобального интернет-проекта, сообщает OBOZREVATEL.

Пролет НЛО над Одессой NASA

Эти спутники были запущены на орбиту Земли 7 января с космодрома NASA на мысе Канаверал во Флориде. Каждый из них будет лететь вокруг планеты на расстоянии 550 км от поверхности.

Первая партия этих спутников была запущена весной 2019 года, они также пролетали над Украиной.

По планам Илона Маска, эти спутники обеспечат интернет-связь во всех уголках планеты благодаря солнечной энергии. В планах SpaceX – запуск тысяч таких спутников.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, над украинским курортом заметили НЛО.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся