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19 января • обновлено в 12:20
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Одесситов напугали десятки НЛО в ночном небе. Фото

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Жителей Одессы 18 ноября напугала вереница загадочных светящихся объектов в ночном небе.

Однако вскоре выяснилось, что т.н. НЛО – это спутники Starlink компании SpaceX Илона Маска, которые были запущены в космос для глобального интернет-проекта, сообщает OBOZREVATEL.

Пролет НЛО над Одессой

Пролет НЛО над Одессой

NASA

Эти спутники были запущены на орбиту Земли 7 января с космодрома NASA на мысе Канаверал во Флориде. Каждый из них будет лететь вокруг планеты на расстоянии 550 км от поверхности.

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Первая партия этих спутников была запущена весной 2019 года, они также пролетали над Украиной.

По планам Илона Маска, эти спутники обеспечат интернет-связь во всех уголках планеты благодаря солнечной энергии. В планах SpaceX – запуск тысяч таких спутников.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, над украинским курортом заметили НЛО.

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Место
Украина Одесса
Теги
новости Одессы космос
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