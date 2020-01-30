Одесситка продавала молодых украинок в сексрабство: фото, видео и подробности скандала

В Одессе правоохранители задержали 30-летнюю женщину, которая отправляла молодых украинок в бордели Кипра.

Сутенершу задержали в одесском аэропорту при попытке отправить за границу очередную девушку. Об этом сообщили в пресс-службе управления Национальной полиции в Одесской области (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

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У подозреваемой обнаружили паспорт девушки, билеты, мобильный телефон и другие доказательства преступной деятельности.

По данным полиции, женщина вербовала девушек для занятия проституцией в течение двух месяцев. Обещала от полутора до трех тысяч долларов, половину из которых "работницы" должны были отдавать хозяевам борделей. Затраты на изготовление заграничных паспортов и перелет девушек сутенерша брала на себя с условием возмещения после первой зарплаты.

Женщине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 149 Уголовного кодекса Украины (Торговля людьми). Ее заключили под стражу с правом внесения залога в размере 630 тыс. грн. Сутенерше грозит от 5 до 12 лет тюрьмы.

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Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Одесщина стала лидером по количеству проституток в Украине. В 2019 году в регионе было выявлено 229 женщин легкого поведения, которых задерживали 626 раз.

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