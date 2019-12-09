"Одесса стала адом": крик души про "урожай из трупов" взорвал сеть

Сеть взорвал пост известной активистки Елены Добровольской о пожаре в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Она раскритиковала ситуацию с обеспечением спасателей необходимым инвентарем, а также резко высказалась об отношении властей к произошедшему.

Мнением активистка поделилась на своей странице в Facebook.

"Я почти ничего не могу написать подробно о страшном пожаре в Одессе. Хотя надо было бы. Надо бы о том, как спасатели шли в огонь, не имея необходимого, что нехватка оборудования стоила жизни. О том, как им запретили озвучивать потребности волонтерам под угрозой увольнения. О том, какие там мутки с закупками и что самое необходимое спасатели покупают за свой счет", – написала Добровольская.

Разбор завалов на месте сгоревшего колледжа в Одессе od.dsns.gov.ua

Также, по мнению активистки, показательным является то, что власть не обеспечила вообще ничем сутками напролет работающих спасателей.

"Местная власть не удосужилась обеспечить горячее питание и напитки людям, которые сначала тушили пожар, а потом разбирали завалы в поисках пропавших без вести, вместо этого это делали жители города – кормили и поили спасателей", – возмутилась активистка.

Она выразила мнение, что Одесса подписала себе приговор, когда проголосовала за действующую власть, а "потом – когда сгорели дети в лагере Виктория".

"Никого не интересовала справедливость", – написала она.

По ее словам, после гибели детей, за которую никого не наказали, "Одесса начала гореть ... и каждый раз собирать страшный урожай из трупов".

"Когда какое-то место превращается в ад, там непременно пылает огонь", – добавила активистка.

Пост Добровольской в Facebook за сутки набрал более полутора тысяч лайков и двух сотен перепостов.

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