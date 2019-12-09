"Одесса стала адом": крик души про "урожай из трупов" взорвал сеть

Сеть взорвал пост известной активистки Елены Добровольской о пожаре в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Она раскритиковала ситуацию с обеспечением спасателей необходимым инвентарем, а также резко высказалась об отношении властей к произошедшему.
Мнением активистка поделилась на своей странице в Facebook.
"Я почти ничего не могу написать подробно о страшном пожаре в Одессе. Хотя надо было бы. Надо бы о том, как спасатели шли в огонь, не имея необходимого, что нехватка оборудования стоила жизни. О том, как им запретили озвучивать потребности волонтерам под угрозой увольнения. О том, какие там мутки с закупками и что самое необходимое спасатели покупают за свой счет", – написала Добровольская.
Разбор завалов на месте сгоревшего колледжа в Одессе
od.dsns.gov.ua
Также, по мнению активистки, показательным является то, что власть не обеспечила вообще ничем сутками напролет работающих спасателей.
"Местная власть не удосужилась обеспечить горячее питание и напитки людям, которые сначала тушили пожар, а потом разбирали завалы в поисках пропавших без вести, вместо этого это делали жители города – кормили и поили спасателей", – возмутилась активистка.
Она выразила мнение, что Одесса подписала себе приговор, когда проголосовала за действующую власть, а "потом – когда сгорели дети в лагере Виктория".
"Никого не интересовала справедливость", – написала она.
По ее словам, после гибели детей, за которую никого не наказали, "Одесса начала гореть ... и каждый раз собирать страшный урожай из трупов".
"Когда какое-то место превращается в ад, там непременно пылает огонь", – добавила активистка.
Пост Добровольской в Facebook за сутки набрал более полутора тысяч лайков и двух сотен перепостов.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Пожар разгорелся днем 4 декабря. Огонь проник почти на все этажи. В результате ЧП по неофициальным данным погибли от 10 до 15 человек.
OBOZREVATEL удалось пообщаться со свидетелем первых минут пожара. Он рассказал, как спасались дети.
Косвенной причиной пожара могло стать то, что в здании не было отопления. Вероятно, кто-то использовал электрические обогреватели, что и привело к проблемам с проводкой. А по мнению Одесской ОГА, причиной пожара стал неисправный удлинитель.
Полиция открыла уголовное производство по факту пожара. Виновным грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.
Одесситы массово сдавали свою кровь для пострадавших, из-за чего в городском центре переливания крови образовалась гигантская очередь.
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