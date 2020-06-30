Одесса "поплыла" из-за сильного ливня: движение транспорта парализовало. Фото и видео

Происшествия 17:29, 30.06.2020 Обновлено: 17:29, 30.06.2020

Во вторник, 30 июня, сильный ливень пролился над Одессой и частично затопил несколько центральных улиц.

Об этом сообщила Думская. Так, залило Балковскую и часть Приморской, а Ланжероновский спуск превратился в настоящий водопад (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

В настоящее время движение через затопленную Таможенную площадь открыто, несмотря на бьющие из люков фонтаны. Легковые автомобили и маршрутки проезжают, а вот троллейбусы ждут полного схода воды.

На месте работают коммунальщики и экскаватор, выехавший из порта.

Сильный ливень пролился над Одессой и частично затопил несколько центральных улиц.
Думская
Сильный ливень пролился над Одессой и частично затопил несколько центральных улиц
Думская
Сильный ливень пролился над Одессой и частично затопил несколько центральных улиц
Думская
Сильный ливень пролился над Одессой и частично затопил несколько центральных улиц
Думская

Как сообщал OBOZREVATEL, во вторник, 30 июня, в Одесской области пронесся мощный смерч. Видео с места происшествия в сети опубликовали очевидцы.

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