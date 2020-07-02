Одесщину может затопить в ближайшие дни: эколог указал на опасность паводков

Из-за стремительного повышения уровня воды в реке Днестр в ближайшие дни возможно подтопление трассы Одесса – Рени, а также жилых домов и приусадебных участков в Беляевском районе.

Информацию в комментарии OBOZREVATEL подтвердил одесский эколог Иван Русев. Вероятность подтопления он оценивает на 70% из-за южного направления ветра.

"Вероятность подтопления есть. Если ветер будет попутным, северным, то вода быстро отойдет к морю и наводнения не будет, но если изменит направление на южный – трассу затопит. Вероятность – 70%. С точки зрения третьей концепции климата, а именно его разбалансированности, возможны ливни, которые будут провоцировать большие подтопления в Одесской области. Регион может затопить, как Буковель. Одесса находится на наиболее крупных в мире карстовых пещерах, в которых есть катакомбы. Уровень грунтовых вод сейчас очень высокий, катакомбы заполнены, как только будет большой ливень – город затопит", – заверил он.

По данным бассейнового управления водных ресурсов рек Причерноморья и нижнего Дуная, за 1 июля уровень реки Днестр и Турунчук поднялся на 5-10 см. Поймы вдоль Днестра заполнены водой, она подошла вплотную к трассе Одесса – Рени.

Уровень рек Днестр и Турунчук поднялся на 5-10 см. Бассейновое управление водных ресурсов рек Причерноморья и нижнего Дуная

Уровень рек Днестр и Турунчук поднялся на 5-10 см. Бассейновое управление водных ресурсов рек Причерноморья и нижнего Дуная

Уровень рек Днестр и Турунчук поднялся на 5-10 см. Бассейновое управление водных ресурсов рек Причерноморья и нижнего Дуная

Уровень рек Днестр и Турунчук поднялся на 5-10 см Бассейновое управление водных ресурсов рек Причерноморья и нижнего Дуная

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 июня крупнейший горнолыжный курорт в Украине "Буковель" затопило в результате масштабного наводнения на западе Украины. Несколько проездов к курорту были полностью разрушены водой.