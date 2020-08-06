Очевидец рассказал подробности гибели супружеской пары под Одессой: люди кричали и плакали

В Одесской области, в селе Лиман Татарбунарского района, на территории курорта "Катранка" утонула супружеская пара. Женщину пытались спасти, а тело мужчины нашли позже.

О том, как случилась трагедия, очевидец Алексей Левченко рассказал в Facebook. Супруги не смогли справиться с морским течением.

По словам Левченко, в день трагедии было ветрено, но волны не были особенно большими.

"Я отплыл подальше и наслаждался теми качелями из волн, которые накатывали одна за одной. Увлекшись этим развлечением, я не заметил, как прилично отдалился от берега. Перевернувшись на спину, я благополучно добрался до безопасного места, где ноги касались дна. Повернув голову, я увидел симпатичную молодую девушку, наши взгляды на секунду пересеклись. Она улыбалась и была счастлива. В мгновение у меня мелькнула мысль - "так далеко от берега сама и не боится", – написал мужчина.

Как потом он увидел, девушка отдыхала вместе с большой компанией, где были дети и люди старшего возраста.

"Выходя на берег, я понял, что не так-то просто было это сделать, какая-то обратная сила тянула тебя назад", – отметил Левченко.

Он вывел своих детей из воды и обратил внимание на компанию девушки, которая начала странно себя вести.

"Самый старший из них (по виду дедушка), начал махать руками, бегая по пляжу. Когда я присмотрелся, то увидел ту незнакомку в окружении двоих мужчин в воде. Как оказалось позже, один из них был ее муж, второй – кум. Они удалялись от берега. Ситуация разворачивалась очень быстро. Буквально сразу из поля зрения исчез один из мужчин, после – девушка. Третий на спине плыл к берегу. Через некоторое время тело девушки стало видно и казалось, что она тоже плывет на спине. Но впоследствии стало ясно, что волна несет ее тело. Далее был шок, кто-то кричал, кто-то плакал, кто-то просто не понимал, как это могло произойти", – рассказал мужчина.

По его словам, на помощь откликнулись семья медработников и парень, которые тоже отдыхали рядом.

"Совсем незнакомый парень, физически очень крепкий, в течение двух часов делал массаж сердца и искусственное дыхание. Упускаю подробности, сколько и чего было сделано и что вытекало изо рта и носа – это действительно ужасное зрелище. Мы со старшим сыном все это время принимали участие и выполняли все указания мужчины-медработника", – добавил Алексей Левченко.

Он также отметил, что запаха спиртного у девушки не было слышно. А спасательные службы пляжа совсем не приспособлены к таким ситуациям.

"Скорая – это вообще отдельная история. Мало того, что добирались очень долго и приехали не помощь оказывать, а как к покойнику. Мы на носилках несли, останавливались через каждые 20-30 секунд, делая искусственное дыхание. А самое интересное было, когда в новой машине скорой помощи врач или фельдшер (я не силен в медицине) в буквальном смысле слова не мог ничего найти и подключить. При этом не понимая, где что лежит и как что работает. Машины новые, а персонал абсолютно не обучен. И те же отдыхающие оказывали помощь в машине и дальше", – рассказал Левченко.

Спасти 37-летнюю женщину, к сожалению, не удалось. Как сообщили ТСН.ua в пресс-службе ГУ ГСЧС в Одесской области, 5 августа в 23:10 она скончалась в больнице.

Как уточнили в пресс-службе ГУ Национальной полиции в Одесской области, женщину доставили в реанимацию Татарбунарской ГРБ, где она умерла. Мужчину в четверг, 6 августа, нашли спасатели. По факту гибели людей открыто уголовное производство по ч. 1 ст.115 УК (Умышленное убийство).

Под Одессой утонула супружеская пара (Facebook Алексея Левченко)

Женщину пытались спасти отдыхающие на пляже (Facebook Алексея Левченко)

Как ранее писал OBOZREVATEL, в селе Первомайское Запорожской области в пруду утонули две девочки. Они были подругами, и когда одна из них начала тонуть, вторая бросилась на помощь. Спасти детей не удалось.