На Одесщине дети облили кипятком младенца: мать залечила ребенка до смерти

В Одесской области в Захарьевском районе дети случайно уронили чайник с кипятком на своего 5-месячного брата. Их 27-летняя мать, у которой пятеро детей, решила лечить ребенка самостоятельно.

Мальчик, у которого были обожжены голова и туловище, умер на следующий день, сообщили в пресс-службе управления Национальной полиции в Одесской области.

Врачи "скорой", которую по просьбе матери ребенка вызвали соседи, констатировали смерть малыша.

Полиция открыла уголовное производство по статье умышленное убийство, но решается вопрос, с учетом всех обстоятельств, переквалифицировать дело на другую статью – злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком.

Обварился кипятком: на Одесщине умер маленький мальчик Иллюстрация

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