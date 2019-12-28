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28 декабря • обновлено в 19:14
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На Одесщине дети облили кипятком младенца: мать залечила ребенка до смерти

1.6т
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В Одесской области в Захарьевском районе дети случайно уронили чайник с кипятком на своего 5-месячного брата. Их 27-летняя мать, у которой пятеро детей, решила лечить ребенка самостоятельно.

Мальчик, у которого были обожжены голова и туловище, умер на следующий день, сообщили в пресс-службе управления Национальной полиции в Одесской области.

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Врачи "скорой", которую по просьбе матери ребенка вызвали соседи, констатировали смерть малыша.

Полиция открыла уголовное производство по статье умышленное убийство, но решается вопрос, с учетом всех обстоятельств, переквалифицировать дело на другую статью – злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком.

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Обварился кипятком: на Одесщине умер маленький мальчик

Иллюстрация

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Автор
Михаил Бардин
Место
Украина Одесса
Тег
новости Одессы
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