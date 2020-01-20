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20 января • обновлено в 14:35
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Не церемонились ни с кем: в полиции рассказали о работе гопников-гастролеров из Одессы. Видео

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Подозреваемые в серии разбойных нападений и ограблений в Одесской, Киевской и Николаевской областях, задержанные в Одессе, действовали по заранее спланированной схеме и с особым цинизмом.

Жертвами банды уроженцев стран ближнего зарубежья, возрастом 21-27 лет, стали не менее 10 простых прохожих и посетителей развлекательных заведений, сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

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В Одессе пьяный мопедист без фар на скорости влетел в иномарку. Фото

К посетителям развлекательных заведений применялся метод "дружественных объятий". Дождавшись на улице подвыпившего клиента, злоумышленники подходили к нему под видом "хороших знакомых" и стискивали его в объятиях. В это время у жертвы незаметно изымались ценности, украшения и деньги. Если клиент начинал понимать, что происходит, с ним не церемонились, все равно забирая у него все ценное, но уже с применением силы.

С прохожими на улицах у бандитов был другой разговор. Подлетая на автомобиле к потенциальной жертве, злоумышленники нападали на нее, отбирали все ценное и скрывались. Чтобы не быть пойманными, подозреваемые меняли места нападений, "гастролируя" по разным городам Украины.

Банду поймали "на горячем", когда ее члены открыто завладели имуществом посетителя развлекательного заведения в центре Одессы. Во время задержания и при обысках у подозреваемых было изъято огнестрельное оружие, наркотики, ювелирные изделия, деньги, мобильные телефоны и другие вещественные доказательства их противоправной деятельности.

В Одессе задержали особо опасную банду

В Одессе задержали особо опасную банду

Dumskaya

В Одессе задержали особо опасную банду

В Одессе задержали особо опасную банду

Dumskaya

В Одессе задержали особо опасную банду

В Одессе задержали особо опасную банду

Dumskaya

Сейчас все четверо задержанных помещены под стражу. Уголовное производство открыто по ч.2 ст. 186 УК Украины (грабеж с применением насилия по предварительному сговору группой лиц). Виновным грозит до 6 лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе пьяный полицейский, находясь вне службы, сбил шлагбаум и совершил наезд на двух пешеходов. В результате мужчину 1970 г.р. и женщину 1972 г.р. госпитализировали с телесными повреждениями различной степени тяжести.

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Место
Украина Одесса
Тег
новости Одессы
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