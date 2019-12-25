Не поделили микрофон: на Одесщине девушки жестко подрались из-за караоке

Две подвыпившие девушки подрались в одном из караоке-баров Измаила в Одесской области, не поделив микрофон.

Разгорелся конфликт, в ходе которого одна из женщин побила соперницу, а потом еще и забрала ее куртку и мобильный телефон. Об этом говорится на сайте ГУ Нацполиции в Одесской области.

В Измаиле девушки подрались из-за караоке newinform.com

Полицейские, к которым обратилась потерпевшая, быстро установили личность правонарушительницы – ей оказалась 24-летняя измаильчанка.

Девушке сообщили о подозрении в грабеже и причинении умышленных легких телесных повреждений. В качестве меры пресечения суд избрал ей домашний арест.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, у одесской пенсионерки украли миллион гривен.

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