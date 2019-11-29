В Одессе экстренно сел самолет с сотней людей на борту: что произошло

Пассажирский самолет Embraer E-195 рейса OS675 Вена-Днепр совершил вынужденную посадку в аэропорту Одессы днем 29 ноября.
Самолет авиакомпании "Австрийские авилинии" не смог приземлиться в Днепре из-за сильного тумана. Об этом OBOZREVATEL сообщили в пресс-службе Одесского аэропорта.
Карта полета рейса OS675 Вена-Днепр
flightradar24.com (скриншот)
В результате пилоты приняли решение уйти на запасной аэродром в Одессу.
На борту лайнера находились более ста пассажиров.
Самолет совершил вынужденную посадку в Одессе
Austrian Airlines
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, накануне в Одесском аэропорту произошло очередное опасное ЧП. У одного из самолетов отказал двигатель.
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