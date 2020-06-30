Названы обвиняемые в пожаре в Одесском колледже, который унес жизни 16 человек

Правоохранители завершили расследование дела о пожаре в Одесском колледже, в результате чего погибли 16 человек. В Приморский районный суд Одессы уже направили обвинительные акты.

Как сообщила пресс-служба областной прокуратуры, обвинения касаются директора колледжа, заведующего хозяйством, заведующего дневного отделения экономики и предпринимательства, а также экс-заместителя директора по административно-хозяйственной работе.

Их обвиняют в нарушении установленных законодательством требований пожарной безопасности, что привело к возникновению пожара в образовательном учреждении.

Открыто производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.

В прокуратуре рассказали, что во время досудебного расследования допросили 286 человек (свидетелей, очевидцев происшествия, пострадавших), провели опознание погибших, неотложный осмотр места происшествия и помещений здания, который длился с 4 по 12 декабря 2019 года, 65 выемок документов, провели 61 судебную экспертизу.

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