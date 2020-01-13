Названа стоимость "спасения" колледжа в Одессе, в котором погибли 16 людей

Консервация здания памятника архитектуры, "дома Асвадурова" в Одессе, в котором 4 декабря масштабный пожар унес жизни 16 человек, обойдется примерно в 3 миллиона 250 тысяч гривен.
Из них на разработку проектной документации будущей консервации потратят 250 тысяч гривен, сообщил руководитель пресс-службы Одесской облгосадминистрации Денис Соколов.
Сгоревший дом Асвадурова в Одессе
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Ранее в ОГА решали, возможно ли сохранить здание или его необходимо демонтировать. В итоге решено было законсервировать здание и в первую очередь накрыть его временной крышей.
Вместе с тем, такой суммы у одесских властей нет.
"Чтобы получить эти деньги, Одесская областная администрация будет обращаться в Министерство образования, которое является балансодержателем здания. Мы надеемся что вскоре эти деньги будут выделены и здание спасут", – рассказал Соколов.
Как ранее писал OBOZREVATEL:
Пожар в одесском колледже начался утром 4 декабря 2019 года. Как только у студентов начались занятия, загорелся кабинет на третьем этаже.
В старом здании, известном в Одессе как дом Асвадурова, кроме колледжа размещались Институт биологии южных морей, часть Физико-химического института им. Богацкого, Археологический институт, БТИ и коммерческие предприятия.
OBOZREVATEL удалось пообщаться со свидетелем первых минут пожара. Он рассказал, как спасались дети.
5 декабря около 18:00 из-под завалов достали первое найденное тело.
Одесситы массово сдавали кровь для пострадавших, из-за чего в городском центре переливания крови образовалась гигантская очередь.
11 декабря суд принял решение по директору сгоревшего колледжа. Она была отправлена под круглосуточный домашний арест.
Власти Одессы выделили пострадавшим в пожаре на улице Троицкой из благотворительного фонда горсовета от 10 до 50 тыс. грн.
Чтобы избежать ответственности, начальник Главного управления ГСЧС по Одесской области Виктор Федорчак ушел в декрет, однако позднее все же был уволен.
21 декабря Кабмин Украины официально озвучил причину трагедии.
OBOZREVATEL узнал, как живут близкие погибших при пожаре в Одесском колледже спустя месяц после трагедии
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