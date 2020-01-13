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13 января • обновлено в 17:44
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Названа стоимость "спасения" колледжа в Одессе, в котором погибли 16 людей

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Консервация здания памятника архитектуры, "дома Асвадурова" в Одессе, в котором 4 декабря масштабный пожар унес жизни 16 человек, обойдется примерно в 3 миллиона 250 тысяч гривен.

Из них на разработку проектной документации будущей консервации потратят 250 тысяч гривен, сообщил руководитель пресс-службы Одесской облгосадминистрации Денис Соколов.

Сгоревший дом Асвадурова в Одессе

Сгоревший дом Асвадурова в Одессе

www.omr.gov.ua

Ранее в ОГА решали, возможно ли сохранить здание или его необходимо демонтировать. В итоге решено было законсервировать здание и в первую очередь накрыть его временной крышей.

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Вместе с тем, такой суммы у одесских властей нет.

"Чтобы получить эти деньги, Одесская областная администрация будет обращаться в Министерство образования, которое является балансодержателем здания. Мы надеемся что вскоре эти деньги будут выделены и здание спасут", – рассказал Соколов.

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Тема
Пожар в колледже Одессы
Место
Украина Одесса
Теги
пожар новости Одессы
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