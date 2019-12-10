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10 декабря • обновлено в 13:36
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Сеть взорвала история о незаметном герое страшного пожара в Одессе: фото

1.6т
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В сети выразили восхищение поступком одесского коммунальщика, который 4 декабря со своей автовышкой одним из первых прибыл к месту пожара в Колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на улицу Троицкую.

Сотрудник КП "Горзелентрест" Александр Трандафир заехал во двор горящего дома и стал спасать людей. Об этом на своей странице в Faceebook сообщил директор одесского департамента городского хозяйства Дмитрий Жеман (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Не имея спецсредств, спецподготовки и, действительно, рискуя здоровьем и жизнью, он сделал то, что сделало его героем!", – написал Жеман.

Пользователи сети восхищаются поступком отважного коммунальщика и благодарят его. В частности пост о Трандафире на момент публикации новости лайкнули и распространили более 6 тысяч человек. Кроме того, под постом оставили сотни комментариев.

Сотрудник коммунального предприятия "Горзелентрест" спас несколько жизней

Сотрудник коммунального предприятия "Горзелентрест" спас несколько жизней

Дмитрий Жеман/Facebook

Сотрудник коммунального предприятия "Горзелентрест" спас несколько жизней

Сотрудник коммунального предприятия "Горзелентрест" спас несколько жизней

Дмитрий Жеман/Facebook

Сотрудник коммунального предприятия "Горзелентрест" спас несколько жизней

Сотрудник коммунального предприятия "Горзелентрест" спас несколько жизней

Дмитрий Жеман/Facebook

Сотрудник коммунального предприятия "Горзелентрест" спас несколько жизней

Сотрудник коммунального предприятия "Горзелентрест" спас несколько жизней

Дмитрий Жеман/Facebook

Сотрудник коммунального предприятия "Горзелентрест" спас несколько жизней

Сотрудник коммунального предприятия "Горзелентрест" спас несколько жизней

Дмитрий Жеман/Facebook

Сотрудник коммунального предприятия "Горзелентрест" спас несколько жизней

Сотрудник коммунального предприятия "Горзелентрест" спас несколько жизней

Дмитрий Жеман/Facebook

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Автор
Михаил Бардин
Тема
Пожар в колледже Одессы
Место
Украина Одесса
Теги
новости Одессы пожар
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