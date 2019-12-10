Сеть взорвала история о незаметном герое страшного пожара в Одессе: фото

В сети выразили восхищение поступком одесского коммунальщика, который 4 декабря со своей автовышкой одним из первых прибыл к месту пожара в Колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на улицу Троицкую.
Сотрудник КП "Горзелентрест" Александр Трандафир заехал во двор горящего дома и стал спасать людей. Об этом на своей странице в Faceebook сообщил директор одесского департамента городского хозяйства Дмитрий Жеман (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).
"Не имея спецсредств, спецподготовки и, действительно, рискуя здоровьем и жизнью, он сделал то, что сделало его героем!", – написал Жеман.
Пользователи сети восхищаются поступком отважного коммунальщика и благодарят его. В частности пост о Трандафире на момент публикации новости лайкнули и распространили более 6 тысяч человек. Кроме того, под постом оставили сотни комментариев.
Сотрудник коммунального предприятия "Горзелентрест" спас несколько жизней
Дмитрий Жеман/Facebook
Сотрудник коммунального предприятия "Горзелентрест" спас несколько жизней
Дмитрий Жеман/Facebook
Сотрудник коммунального предприятия "Горзелентрест" спас несколько жизней
Дмитрий Жеман/Facebook
Сотрудник коммунального предприятия "Горзелентрест" спас несколько жизней
Дмитрий Жеман/Facebook
Сотрудник коммунального предприятия "Горзелентрест" спас несколько жизней
Дмитрий Жеман/Facebook
Сотрудник коммунального предприятия "Горзелентрест" спас несколько жизней
Дмитрий Жеман/Facebook
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
Пожар разгорелся днем 4 декабря. Огонь проник почти на все этажи. В результате ЧП по неофициальным данным погибли от 10 до 15 человек.
OBOZREVATEL удалось пообщаться со свидетелем первых минут пожара. Он рассказал, как спасались дети.
Косвенной причиной пожара могло стать то, что в здании не было отопления. Вероятно, кто-то использовал электрические обогреватели, что и привело к проблемам с проводкой. А по мнению Одесской ОГА, причиной пожара стал неисправный удлинитель.
Полиция открыла уголовное производство по факту пожара. Виновным грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.
Полиция Одессы намерена объявить о подозрении директору сгоревшего Колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Любови Кочерге, а также одной из ее подчиненных, заведующей отделением учебного заведения.
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