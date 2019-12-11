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11 декабря • обновлено в 15:27
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Нашли по кровавым следам: в Одессе задержали семейную пару убийц

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В Одессе улице Дача Ковалевского 11 декабря полиция задержала семейную пару убийц. Муж с женой несколько дней назад познакомились с иностранцев, который снимал с ними по-соседству жилье.

Новые знакомые вместе выпивали. Неожиданно между парой и гостем разгорелся конфликт, в ходе которого муж с женой нанесли мужчине множественные удары ножом. Иностранец умер от полученных ран. Об этом сообщила Патрульная полиция Одесской области на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

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После совершения убийства пара выбросила тело мужчины на улицу, где его нашли прохожие. Вышли на преступников по следам крови. Полицейские пришли в дом пары – у женщины были руки в крови, на столе лежал нож, а на одежде мужа также были следы крови.

Правоохранители выяснили, что задержанный мужчина в 2003 также был причастен к убийству и отсидел срок. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) уголовного кодекса Украины.

В Одессе задержали семейную пару убийц

В Одессе задержали семейную пару убийц

Патрульная полиция Одесской области/Facebook

В Одессе задержали семейную пару убийц

В Одессе задержали семейную пару убийц

Патрульная полиция Одесской области/Facebook

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одессе в одной из квартир на Люстдорфской дороге между отчимом и пасынком возник конфликт из-за сигареты. Глава семьи отказал приемному сыну дать закурить и убил его.

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Автор
Михаил Бардин
Место
Украина Одесса
Теги
новости Одессы убийство
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