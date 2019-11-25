Напоил и воспользовался: в Одессе отчим изнасиловал несовершеннолетнюю падчерицу

В Одессе отчим изнасиловал несовершеннолетнюю падчерицу. Девочке едва исполнилось 15 лет.

По словам пострадавшей, 53-летний отчим напоил ее вином, после чего она уснула. А проснулась от того, что отчим вступил с ней в половой акт. Об этом информирует пресс-служба ГУНП в Одесской области.

Отчим изнасиловал падчерицу в Одессе (Иллюстрация) belnovosti.by

После того, как мать девочки обратилась к правоохранителям, пострадавшую осмотрели медики, которые подтвердили факт преступления.

Также с места преступления полиция изъяла вещественные доказательства.

По факту произошедшего начато уголовное производство по ч. 3 ст. 152 УК Украины ("Изнасилование, совершенное относительно несовершеннолетнего"). Подозреваемого поместили под стражу. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Киеве произошло зверское групповое изнасилование. Потерпевшая пояснила, что во время совместного употребления алкоголя двое мужчин начали предлагать ей вступить в половую связь. Получив отказ, один из них нанес девушке два удара в лицо, от которых она потеряла сознание.

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