Нападение ротвейлера в Одессе: врачи сообщили о состоянии пострадавшей

Растерзанная собственной собакой одесситка получила необходимую помощь врачей в больнице и была отправлена в травмпункт по месту жительства.

Женщина был доставлена в Городскую клиническую больницу №10, где ее немедленно осмотрели врачи, сообщили в пресс-службе Одесского городского совета (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В результате осмотра пациентки было установлено, что ее состояние и характер укусов не требуют введения антирабического иммуноглобулина (против бешенства).

"Врачи ее осмотрели, так как характер укусов и состояние пациентки не требовали введения антирабического иммуноглобулина, была произведена обработка, зашиты раны, и пациентку направили в травмпункт по месту жительства для проведения вакцинации. Все травмпункты Одессы обеспечены антирабическими вакцинами", – сообщила руководитель пресс-служба мэрии Одессы Наталья Мальцева.

Отметим, что данное происшествие получило максимальный резонанс в Одессе и за ее пределами. В сети появляются все новые видео инцидента.

Так, в интернете появилась видеозапись момента убийства озверевшего ротвейлера, который бросился на одного из копов. Ролик опубликовал Telegram-канал Одесса INFO. Осторожно, 18+. Видео содержит кадры убийства животного.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одесской области годовалый малыш облился кипятком из чайника. С тяжелыми ожогами ребенка доставили в реанимацию. Происшествие случилось в одном из сел Белгород-Днестровского района, когда мать оставила ребенка на кухне без присмотра.

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