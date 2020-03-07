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7 марта • обновлено в 14:06
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"Нам нужна дорога": жители Одесщины перекрыли трассу Одесса-Кишинев

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В Одесской области протестующие перекрыли кишиневскую трассу, Люди требуют от власти проведения дорожно-ремонтных работ.

Об этом Odessa.online сообщил журналист Андрей Анастасов (чтобы просмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Утром 7 марта жители Беляевского района Одесской области перекрыли трассу Одесса-Кишинев у поворота на Беляевку. Протестующие требуют ремонта автодороги Теплодар-Беляевка-Широкая балка.

В результате акции, участниками которой стали несколько десятков человек, на кишиневской трассе образовалась пробка.

Жители Одесщины перекрыли трассу Одесса-Кишинев

Жители Одесщины перекрыли трассу Одесса-Кишинев

odessa.online

Жители Одесщины перекрыли трассу Одесса-Кишинев

Жители Одесщины перекрыли трассу Одесса-Кишинев

odessa.online

Жители Одесщины перекрыли трассу Одесса-Кишинев

Жители Одесщины перекрыли трассу Одесса-Кишинев

odessa.online

Жители Одесщины перекрыли трассу Одесса-Кишинев

Жители Одесщины перекрыли трассу Одесса-Кишинев

odessa.online

Как сообщал OBOZREVATEL, у жителя Одесской области нашли целый арсенал огнестрельного оружия и боеприпасов, включая пулеметы, снайперские винтовки и более 2,5 тысяч патронов и гильз.

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Место
Украина Одесса
Тег
новости Одессы
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