В Одесской области умер 10-летний ребенок, который наглотался металлических гаек, болтов и саморезов. Вместо того, чтобы вызвать "скорую", мама мальчик вызвала знахаря.

Ребенок двое суток мучился от боли в животе, говорится в сюжете "ТСН". В больницу мальчика доставили в крайне тяжелом состоянии с перитонитом (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Сердце ребенка остановилось в реанимации, его тщетно пытались запустить 75 минут. Врачи рассказали, что мальчика можно было спасти, если бы его привезли хотя бы чуть-чуть раньше.

Скриншот из видео

"Если бы помощь вовремя оказали, то, я думаю, что ребенок не то чтобы инвалидом не остался, но и жил бы дальше полноценной жизнью. И вот эти какие-то местные знахари, которые там ходили, лечили ребенка, давали ему какие-то таблетки вместо того, чтобы ребенка госпитализировать в больницу", – рассказал Дмитрий Фомин, главный врач Любашевской райбольницы.

Скриншот из видео

Уже позже медики узнали, что у мальчика были ментальные нарушения и он нуждался в особом уходе. Однако по словам соседей семьи, он рос в неблагонадежной семье – мать любит выпить, а отец днями находился на работе. Учителя подтвердили, что ребенком никто не занимался.

Скриншот из видео

"Дети мне рассказывали, что он на уроке нарвет листочки из тетради и так в рот, в рот. Ну какой-то такой он мальчик", – рассказала учительница ребенка.

Она отметила, что вместо игрушек он постоянно таскал инструменты. Мальчик не дожил неделю до своего 11-летия.

Скриншот из видео

В полиции возбудили уголовное производство по статье "Умышленное убийство" с пометкой "Несчастный случай". Правоохранители назначили экспертизы, которые докажут или опровергнут вину матери, которая несвоевременно обратилась за медицинской помощью.

Как писал OBOZREVATEL ранее, в Харькове "бойца АТО" обвинили в избиении лауреата премии "Гордость страны", сироты Ивана Литвинова.