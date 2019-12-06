Надежды найти уцелевших людей в здании сгоревшего колледжа в Одессе больше нет.

Об этом сообщил журналистам замначальника главного управления по реагированию на чрезвычайные ситуации и применению сил Александр Крицкий.

Надежды нет: в Одессе признали, что в сгоревшем колледже живых уже не найти

"Тяжело это говорить, но надежды нет. Все помещения, которые остались целыми, обследованы, никого не найдено", — констатировал спасатель.

Ранее сообщалось, что есть вероятность найти пропавших в подвальных помещениях сгоревшего здания. Но, добравшись туда, спасатели никого не обнаружили.

Как сообщал OBOZREVATEL:

5 декабря около 18 часов из-под завалов достали первое найденное тело. Погибшая Анна Бортюк работала в колледже преподавателем математики и информатики.

Кроме того, вечером 5 декабря объявилась одна из пропавших без вести. Это женщина 1981 г.р. по имени Руслана.

Местонахождение еще 13 человек неизвестно.

Пожар, который утром 4 декабря вспыхнул в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, по официальным данным унес жизни двоих человек.

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