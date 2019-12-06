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6 декабря • обновлено в 15:32
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Надежды нет: в Одессе признали, что в сгоревшем колледже живых уже не найти

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Надежды найти уцелевших людей в здании сгоревшего колледжа в Одессе больше нет.

Об этом сообщил журналистам замначальника главного управления по реагированию на чрезвычайные ситуации и применению сил Александр Крицкий.

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Надежды нет: в Одессе признали, что в сгоревшем колледже живых уже не найти

Надежды нет: в Одессе признали, что в сгоревшем колледже живых уже не найти

"Тяжело это говорить, но надежды нет. Все помещения, которые остались целыми, обследованы, никого не найдено", — констатировал спасатель.

Ранее сообщалось, что есть вероятность найти пропавших в подвальных помещениях сгоревшего здания. Но, добравшись туда, спасатели никого не обнаружили.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Пожар в колледже Одессы
Место
Украина Одесса
Теги
новости Одессы пожар
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