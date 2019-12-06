Надежды найти уцелевших людей в здании сгоревшего колледжа в Одессе больше нет.
Об этом сообщил журналистам замначальника главного управления по реагированию на чрезвычайные ситуации и применению сил Александр Крицкий.
Надежды нет: в Одессе признали, что в сгоревшем колледже живых уже не найти
"Тяжело это говорить, но надежды нет. Все помещения, которые остались целыми, обследованы, никого не найдено", — констатировал спасатель.
Ранее сообщалось, что есть вероятность найти пропавших в подвальных помещениях сгоревшего здания. Но, добравшись туда, спасатели никого не обнаружили.
Как сообщал OBOZREVATEL:
5 декабря около 18 часов из-под завалов достали первое найденное тело. Погибшая Анна Бортюк работала в колледже преподавателем математики и информатики.
Кроме того, вечером 5 декабря объявилась одна из пропавших без вести. Это женщина 1981 г.р. по имени Руслана.
Местонахождение еще 13 человек неизвестно.
Пожар, который утром 4 декабря вспыхнул в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, по официальным данным унес жизни двоих человек.
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