Надевайте шлемы: в Одессе на голову женщины рухнул кусок дома: фото пострадавшей

В Одессе на голову прохожей рухнул кусок фасада старинного дома. Женщина получила рассечение мягких тканей головы и потеряла сознание.

Инцидент произошел возле дома №10 на улице Успенской, написала сестра пострадавшей на своей странице в Facebook (чтобы просмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Идя по улице, она услышала шум и начала отбегать от здания, но отвалившийся кусок карниза, отбившись от балкона, упал ей на голову. Благодаря этому удар был не такой сильный, как мог бы быть. Она потеряла сознание, рассекла голову. Молодой человек, из офиса рядом (низкий ему поклон и благодарность за участливость) увидев это, проводил её в офис и вызвал "скорую". Благо, травма мягких тканей, сотрясение. На скорой сказали, что все могло быть намного хуже. Оставили сообщение полиции", - написала одесситка.

По ее словам, под аварийными домами люди ходят каждый день с детьми, колясками. А так как машины паркуются на тротуаре, отойти от дома на безопасное расстояние у прохожих просто нет возможности.

В Одессе на голову женщины рухнул кусок дома Facebook Екатерины Агафоновой-Доброер

В Одессе на голову женщины рухнул кусок дома Facebook Екатерины Агафоновой-Доброер

В Одессе на голову женщины рухнул кусок дома Facebook Екатерины Агафоновой-Доброер

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе в новогоднюю ночь в жителей и гостей города случайно запустили фейерверк. ЧП произошло на Театральной площади, где собрались сотни людей. Фейерверк начал беспорядочно взрываться в толпе, однако в результате происшествия никто не пострадал.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!