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20 декабря • обновлено в 11:57
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НАБУ нагрянуло с обысками к одесским журналистам. Фото и видео

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Сотрудники НАБУ утром 20 декабря нагрянули с обысками в помещения телеканала "Думская TV" на улице Канатной в Одессе.

Как сообщают сотрудники телеканала, обыск начался около 9:30. Работников телеканала не пускают на рабочие места и не дают снимать происходящее, пишет "Думская" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Правоохранители изъяли компьютеры и серверы канала.

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Обыски на телеканале Думская-TV

Обыски на телеканале Думская-TV

"Думская"

По предварительной информации, обыск связан с тем, что у правоохранителей есть вопросы к одному из собственников здания.

Руководство телеканала считает обыски политически мотивированными.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, НАБУ начало расследование против трех "слуг народа".

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Автор
Александр Закладной
Место
Украина Одесса
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