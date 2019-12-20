НАБУ нагрянуло с обысками к одесским журналистам. Фото и видео

Сотрудники НАБУ утром 20 декабря нагрянули с обысками в помещения телеканала "Думская TV" на улице Канатной в Одессе.

Как сообщают сотрудники телеканала, обыск начался около 9:30. Работников телеканала не пускают на рабочие места и не дают снимать происходящее, пишет "Думская" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Правоохранители изъяли компьютеры и серверы канала.

Обыски на телеканале Думская-TV "Думская"

По предварительной информации, обыск связан с тем, что у правоохранителей есть вопросы к одному из собственников здания.

Руководство телеканала считает обыски политически мотивированными.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, НАБУ начало расследование против трех "слуг народа".

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