"На вызовы можно подзабить": одесский полицейский разоблачил коллег. Аудио

Одесский патрульный Дмитрий Шабашов обвинил своих коллег в коррупции и поборах.

Полицейский опубликовал обличительный пост на своей странице в Facebook. Он также выложил аудиозаписи переговоров полицейских между собой. На них можно услышать внутренние "разнарядки" правоохранителей (чтобы послушать записи, проскролльте страницу до конца).

Кроме того, Дмитрий Шабашов возмущается фактами поборов в полиции. По словам молодого человека, его заставляли сдавать по 200 гривен за смену на уборщицу во время дежурства на стационарном посту при въезде в Одессу. За отказ полицейского перевели в пеший патруль. Он также утверждает, что правоохранители систематически игнорируют вызов по телефону 102, отрабатывая при этом нарушения правил дорожного движения.

Также Шабашов рассказывает, что некоторые его коллеги берут взятки, а руководство закрывает на это глаза. Читайте полный текст поста полицейского.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одессе задержали командира батальона патрульной полиции Киева Антона Сидоренко, который устроил пьяный дебош в местном кафе и развязал драку.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!