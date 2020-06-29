На выезде из Одессы образовались огромные пробки: авто стоят часами на дороге

В понедельник, 29 июня, на трассе Одесса – Киев образовалась огромные пробки по направлению к столице.

Авто ехали в тянучке в районе Алтестова и на мосте через Хаджибейский лиман, сообщает пресс-служба патрульной полиции Одесской области.

Также затрудняло движение машин проведение ремонтных работ на дамбе лимана. Водители до полутора часа стояли в пробке, чтобы пересечь мост. На месте работали полицейские, которые регулировали дорожное движение.

Пробка на дороге из Одессы

Позже полиция открыла проезд в сторону Киева по обеим полосам на Хаджибейской дамбе. Проезд легковых автомобилей в сторону Одессы происходит через села Болгарка, Зоряное, Палиевка и Алтестово.

Отмечается, что грузовые авто будут пропускать по отдельному маршруту в сопровождении полицейских автомобилей. Кроме того, на въезде в Одессу фуры проходят весовой контроль.

Полиция на дороге

Схема объезда

Ранее OBOZREVATEL сообщал, на выходных в Одессе люди отдыхали на пляжах, не соблюдая правила социального дистанцирования и не используя защитных средств.