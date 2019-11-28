На трассе Киев — Одесса столкнулись 17 авто: есть жертва. Фото и видео

Утренний туман в Одесской области стал причиной череды ДТП в районе 460-го км трассы Киев-Одесса. Известно о нескольких серьезных авариях в районе Клеверного моста. В одной одновременно столкнулись 11 автомобилей, а всего в ДТП попали 17 авто.

Как сообщил корреспондент OBOZREVATEL, по состоянию на 9:30 утра известно об одном погибшем и троих пострадавших в 4-х разных ДТП на въезде в Одессу. Все они произошли в промежутке с 6 до 8 часов утра, когда на улице стоял густой туман.

Авария с погибшим произошла с участием легкового автомобиля Geely и грузовика Mercedes. В результате столкновения погиб пассажир легковушки, а ее водитель госпитализирован (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

В связи с массовостью аварий на относительно небольшом участке киевской трассы полиция собирается временно его перекрыть, пока не оформятся все происшествия.

"Призываем всех водителей объезжать район Клеверного моста, потому что там уже огромная пробка в обе стороны. Такое количество ДТП не оформятся за полчаса, поэтому мы планируем перекрыть на время оформления часть трассы", - сообщила пресс-секретарь Патрульной полиции Одесской области Алла Марченко.

Серия масштабных ДТП под Одессой Патрульная полиция Одесской области/Facebook

Серия масштабных ДТП под Одессой Патрульная полиция Одесской области/Facebook

О деталях ДТП также рассказали в полиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, на трассе Одесса – Рени вблизи села Удобное произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Как сообщает пресс-служба полиции, в результате столкновения автомобилей МАN и Volkswagen погибли водитель и трое пассажиров легковушки, среди которых — ребенок.

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