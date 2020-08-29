На центральном пляже Черноморска нашли огромную мину: людей эвакуировали. Фото и видео

Карина Бондаренко Происшествия 15:35, 29.08.2020 Обновлено: 15:46, 29.08.2020

В субботу, 29 августа, в Черноморске Одесской области на центральном пляже нашли огромную мину времен Второй Мировой войны.

Водолазы достали ее из воды, сообщили в местном Telegram-канале "Одесса Info" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Территорию пляжа оцепили. Отдыхающих, которые находились в пределах 500 метров, начали выводить из этой зоны в безопасную.

Водолазы достали мину из воды
Telegram-канал "Одесса Info"
Мину нашли в Черноморске Одесской области
Карты

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, над пляжем в курортном поселке Лазурное Скадовского района Херсонской области пронеслись несколько военных самолетов.

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Одесса Происшествия

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