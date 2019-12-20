На трассе Одесса-Рени произошло жуткое ДТП: погибли два человека. Фото

Смертельное ДТП произошло вечером 19 декабря на трассе Одесса-Рени в районе села Утконосовка в условиях сильного тумана.

Грузовик Ford насмерть сбил пешехода, а после лоб в лоб врезался в легковой автомобиль. Водитель легковушки также погиб, его тело пришлось вырезать из салона. Об этом сообщил отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Одесской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Смертельное ДТП на трассе Одесса-Рени bessarabiainform.com

Как рассказал водитель грузовика, на его пути неожиданно оказался человек. Несмотря на экстренное торможение, наезда избежать не удалось, после чего грузовик выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Toyota Camry.

В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход и 46-летний водитель легковушки погибли на месте. Водитель грузовика госпитализирован в городскую больницу, а двум его пассажирам медицинскую помощь оказали на месте аварии.

По данному факту следователи открыли производство по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины – "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами").

Смертельное ДТП на трассе Одесса-Рени ГУ Нацполиции в Одесской области

Смертельное ДТП на трассе Одесса-Рени ГУ Нацполиции в Одесской области

Смертельное ДТП на трассе Одесса-Рени bessarabiainform.com

Смертельное ДТП на трассе Одесса-Рени bessarabiainform.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в ДТП в Одессе попала известная украинская певица.

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