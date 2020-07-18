На трассе Одесса – Рени произошло второе за день ДТП: есть жертвы

Происшествия 14:42, 18.07.2020 Обновлено: 15:47, 18.07.2020

В субботу, 18 июля, на трассе Одесса – Рени у села Маяки Беляевского района Одесской области произошло второе за день смертельное ДТП.

Как сообщается на официальном сайте областного управления Национальной полиции, в результате аварии два человека погибли на месте, еще двое доставлены в больницу (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Предварительно установлено, что водитель фуры МАN, пытаясь совершить обгон, столкнулся с "ГАЗелью", которая поворачивала в сторону Овидиополя.

В результате ДТП 30-летний водитель "ГАЗели" и на год младшая пассажирка получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медучреждение. Водитель и пассажир фуры погибли на месте.

Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

На трассе Одесса – Рени МАN столкнулся с "ГАЗелью"
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Водитель и пассажир фуры погибли в ДТП на Одесщине
od.npu.gov.ua
Водитель и пассажирка "ГАЗели" пострадали
od.npu.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 июля утром на трассе Одесса – Рени также произошло масштабное ДТП с человеческими жертвами. В результате столкновения двух легковых автомобилей погибли 6 человек, еще трое госпитализированы, в том числе 2-летний ребенок.

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