На территории Одесского нефтеперерабатывающего завода прогремел взрыв. Фото и видео

На территории Одесского нефтеперерабатывающего взорвалась трансформаторная подстанция.

Как сообщает "Думская" со ссылкой на полицию, также загорелась трава рядом с подстанцией (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

На территории Одесского НПЗ прогремел взрыв

По словам жителей микрорайона Шкодова Гора, расположенного возле предприятия, ровно в полночь в жилых домах, расположенных возле предприятия. Спустя пять минут они услышали взрыв и увидели яркую вспышку в районе электроподстанции на территории завода.

На территории Одесского НПЗ взорвалась подстанция

Издание отмечает, что на месте работают спасатели и скорая помощь. Информации о пострадавших пока нет.

Информации о пострадавших при взрыве на Одесском НПЗ пока нет

Как сообщал OBOZREVATEL, на популярном курорте в Затоке Одесской области 7 августа произошел пожар на одной из баз отдыха.