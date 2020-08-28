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На территории Одесского нефтеперерабатывающего завода прогремел взрыв. Фото и видео

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Происшествия
2,8 т.
На территории Одесского НПЗ произошел взрыв

На территории Одесского НПЗ произошел взрыв.

На территории Одесского нефтеперерабатывающего взорвалась трансформаторная подстанция.

Как сообщает "Думская" со ссылкой на полицию, также загорелась трава рядом с подстанцией (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

На территории Одесского НПЗ прогремел взрыв

На территории Одесского НПЗ прогремел взрыв

По словам жителей микрорайона Шкодова Гора, расположенного возле предприятия, ровно в полночь в жилых домах, расположенных возле предприятия. Спустя пять минут они услышали взрыв и увидели яркую вспышку в районе электроподстанции на территории завода.

На территории Одесского НПЗ взорвалась подстанция

На территории Одесского НПЗ взорвалась подстанция

Издание отмечает, что на месте работают спасатели и скорая помощь. Информации о пострадавших пока нет.

Информации о пострадавших при взрыве на Одесском НПЗ пока нет

Информации о пострадавших при взрыве на Одесском НПЗ пока нет

Как сообщал OBOZREVATEL, на популярном курорте в Затоке Одесской области 7 августа произошел пожар на одной из баз отдыха.

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УкраинаОдессавзрыв
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