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29 ноября • обновлено в 10:55
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/ Происшествия

На сломанных ногах далеко не уйдешь: в Одессе опасный преступник поплатился за попытку побега

3.1т
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Преступник, который накануне серьезно ранил официанта одесского ресторана, попытался сбежать из Приморского отдела полиции Одессы, но при попытке побега сломал себе ноги.

Инцидент произошел сразу после задержания преступника и двух его сообщников ночью 27 ноября. Об этом сообщает издание "Думская" со ссылкой на источники в прокуратуре.

Воспользовавшись халатностью полицейских, задержанный вышел через открытую дверь на балкон второго этажа и спрыгнул вниз. Однако далеко убежать ему не удалось, так как при падении мужчина сломал себе ноги.

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Здание Приморского отдела полиции Одессы

Здание Приморского отдела полиции Одессы

Думская

Пострадавшего сразу госпитализировали, а по факту халатности правоохранителей начали служебное расследование.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в одесский ресторан "Тавернетта" зашли трое карманников. Их вычислили и попросили покинуть заведение. Выйдя на улицу, злоумышленники ударили сотрудника ресторана "заточкой" в грудь и скрылись. Скорая помощь прибыла быстро и работника спасли. Преступников задержали на следующий день.

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Место
Украина Одесса
Теги
Национальная полиция Украины задержание
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