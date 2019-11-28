На сломанных ногах далеко не уйдешь: в Одессе опасный преступник поплатился за попытку побега

Преступник, который накануне серьезно ранил официанта одесского ресторана, попытался сбежать из Приморского отдела полиции Одессы, но при попытке побега сломал себе ноги.

Инцидент произошел сразу после задержания преступника и двух его сообщников ночью 27 ноября. Об этом сообщает издание "Думская" со ссылкой на источники в прокуратуре.

Воспользовавшись халатностью полицейских, задержанный вышел через открытую дверь на балкон второго этажа и спрыгнул вниз. Однако далеко убежать ему не удалось, так как при падении мужчина сломал себе ноги.

Здание Приморского отдела полиции Одессы Думская

Пострадавшего сразу госпитализировали, а по факту халатности правоохранителей начали служебное расследование.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в одесский ресторан "Тавернетта" зашли трое карманников. Их вычислили и попросили покинуть заведение. Выйдя на улицу, злоумышленники ударили сотрудника ресторана "заточкой" в грудь и скрылись. Скорая помощь прибыла быстро и работника спасли. Преступников задержали на следующий день.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!