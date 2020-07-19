На самом популярном пляже Одессы 12-летний мальчик погиб, сорвавшись с обрыва

Мальчик упал на камни и разбился. Иллюстрация

В ночь на воскресенье, 19 июля, на пляже в одесской Аркадии погиб 12-летний мальчик.

Как сообщается на официальном сайте управления Национальной полиции в Одесской области, около 03:00 ребенок сорвался с обрыва и упал на камни.

"По предварительным данным, несовершеннолетний был на пляже со своим другом. Детей без сопровождения взрослых увидел охранник одного из заведений. Мужчина начал вызывать полицию, а мальчик, услышав это, бросился бежать, не рассчитал расстояние и упал с обрыва", – говорится в сообщении .

От полученных телесных повреждений он скончался на месте.

Работники полиции устанавливают обстоятельства трагедии. Событие квалифицировано по ч.1 ст.115 (умышленное убийство с пометкой "несчастный случай") Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Белгород-Днестровском районе Одесской области трагически погиб на воде 42-летний отдыхающий из Днепропетровщины.