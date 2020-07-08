На популярном украинском курорте разошлась "черная" песчаная буря: людей сбивало с ног

В Одесской области в курортном поселке Рассейка около Тузловских лиманов бушевала песчаная буря.

Об этом в Facebook сообщила журналистка Екатерина Пешко, опубликовав фото стихии.

Она рассказала, что сперва погода была спокойной, лишь дождевые тучи без ветра. Но быстро образовались маленькие смерчи, которые буквально сбивали с ног.

Буря в селе Рассейка Facebook\Екатерина Пешко

"Ветер сбивал с ног. Песок впивался в тело иголками. С криками бежали нудисты… Убежать мы не успели. Пришлось упасть под каким-то холмом и накрыться пледом. Выплевывая песок, мы пытались заставить собак не высовывать носы. Снимать стихию я начала уже во время затишья. когда песчаная "туча" прошла через нас. Находясь в ней – это было невозможно", – рассказала она.

Пешко сообщила, что на пляже также были семьи с детьми в колясках, которые плакали.

Буря в селе Рассейка Facebook\Екатерина Пешко

"Песок бил иголками. Вокруг уже летали коробки и стулья. Хозяин единственного "кабака" возле побережья, где только продуваемый летник и кухня, открыл кухню с криком: "заходите скорее"… В следующие три минуты затишья мы решили перебежать из кабака в наш отель. Не знаю, как не сносило собак на поводке. Меня сносило даже в эту "паузу", – вспоминала девушка.

Она добавила, что после бури была вся "черная" и выковыривала песок из ушей, глаз и волос. Также после смерча на месте пропало электричество.

Буря в селе Рассейка Facebook\Екатерина Пешко

Буря в селе Рассейка Facebook\Екатерина Пешко

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