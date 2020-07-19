На пляже в Одессе разгуливала полностью голая девушка. Видео 18+

В Одессе на популярном пляже Ланжерон гуляла абсолютно голая девушка.

Серия видеозаписей была опубликована в Telegram-канале "Одесса INFO" в воскресенье, 19 июля.

На одной из записей видно, как голая девушка лежала, однако позже на нее набросился мужчина, попытавшись прогнать с пляжа. Однако она всячески отказывалась уходить.

На другом видео видно, как девушка гуляет возле летних кафе, после чего взяла большой бутыль воды и начала пить ее.

Судя по кадрам, девушка пребывала в весьма позитивном настроении.

Внимание, видео 18+

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Киеве в супермаркет за пивом заехал почти голый мужчина на коне.