На пляже под Одессой водитель решил покататься среди людей. Видео

На пляже в селе Приморское в Килийском районе Одесской области засняли водителя, который ехал на машине среди отдыхающих.

Видео 30 августа поделился Telegram-канал "Одесса INFO". Когда именно был снят ролик, не уточняется (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

На кадрах видно машину, которая, буксируя, едет по песке недалеко от воды. Авто сзади толкает женщина в розовой футболке.

Некоторые отдыхающие решили отойти подальше от машины и поднялись со своих мест.

Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, 29 августа в Черноморске Одесской области на центральном пляже нашли огромную мину времен Второй мировой войны. Из-за этого территорию оцепили, а отдыхающих, которые находились в пределах 500 метров, эвакуировали.