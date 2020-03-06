На одесском рынке "7 километр" двое мужчин подъехали на "Жигулях" к торговцу, который на мопеде вез в контейнер детский велосипед и мотоблок, отобрали у него товар и скрылись.

Об этом сообщили в пресс-службе управления Национальной полиции в Одесской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Потерпевший вызвал полицию, которая начала преследование грабителей. Во время погони злоумышленники сбили посетительницу рынка. Ее с травмами руки и бедра доставили в больницу.

Копы заблокировали авто грабителей, задержали водителя. Его сообщник во время движения выпрыгнул из машины и затерялся в толпе.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 Уголовного кодекса Украины (Грабеж). Задержанный сейчас находится под домашним арестом. Его товарища ищут.

На одесском "7 километре" грабители сбили женщину od.npu.gov.ua

На одесском "7 километре" грабители сбили женщину od.npu.gov.ua

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одессе неизвестные преступники 4 марта похитили из припаркованного автомобиля портфель с крупной суммой денег.

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