В Одессе объявили о подозрении гражданину Таджикистана, которого подозревают в чудовищном двойном убийстве немолодой семейной пары бизнесменов на Одесщине в марте 2019 года, которых в упор расстреляли из "обреза" в собственном доме.

Благодарность следователям полиции и работникам прокуратуры за раскрытое резонансное преступление выразил на своей Facebook-странице начальник следственного управления ГУНП в Одесской области Сергей Шайхет (чтобы просмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Убийство супругов произошло 1 марта 2019 года в селе Самойловка Ширяевского района Одесской области. Убитых обнаружили соседи. 52-летний мужчина и его 50-летняя жена были расстреляны в упор из "обреза". Из дома ничего не пропало, кроме содержимого сейфа, который не был вскрыт или взломан.

Вскоре выяснилось, что "другом" расстрелянной семьи долгое время был еще один местный бизнесмен, уроженец Таджикистана 1961 года рождения. Отрабатывая версию о его причастности, следствие выяснило, что погибшие перед смертью копили деньги на автомобиль, о чем знал семейный "друг", часто бывавший у них в гостях. Супруги успели накопить около 10 тысяч долларов, когда у злоумышленника созрел план.

Приобретя "обрез" винтовки ТОЗ-БМ 16-го калибра и боеприпасы, мужчина приехал в гости к потенциальным жертвам, которые не ждали от гостя ничего плохого. Хозяин провел его в летнюю кухню, где был расстрелян в спину двумя выстрелами в упор. Затем последовал "контрольный" в голову, после чего гость зашел в дом и начал избивать хозяйку, требуя ключи от сейфа. Женщина отдала их, а затем преступник расстрелял в упор и ее. Также в спину. Похитив из сейфа 10 тысяч долларов и 30 тысяч гривен, злоумышленник скрылся.

На днях его задержали и 2-го марта суд поместил подозреваемого в СИЗО. Ему будут судить по статьям "разбой", "незаконное обращение с оружием" и "умышленное убийство двух и более лиц из корыстных побуждений". Задержанному грозит наказание, вплоть до пожизненного лишения свободы.

На Одесщине задержан подозреваемый в резонансном двойном убийстве Сергей Шайхет / Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, у жителя Одесской области нашли целый арсенал огнестрельного оружия и боеприпасов, включая пулеметы, снайперские винтовки и более 2,5 тысяч патронов и гильз. Все это мужчина хранил в гараже, который он снимал в одном из населенных пунктов Лиманского района Одесской области.

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