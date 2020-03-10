На Одесщине водитель погиб в огненном ДТП. Фото жуткой аварии

На Одесщине в селе Сафьяны Измаильского района поздно вечером 9 марта местный житель за рулем легкового автомобиля Opel Ascona по неизвестным причинам въехал в дерево, после чего машина загорелась.

Об этом сообщает bessarabiainform.com (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Водителя и пассажира свидетели происшествия достали из салона до приезда пожарных. Спасатели позже потушили пламя. Пострадавших скорая отвезла в больницу, где водитель скончался. Пассажир с серьезными повреждениями сейчас находится в отделении травматологии. По факту ДТП открыто уголовное производство.

На Одесщине водитель погиб в огненном ДТП bessarabiainform.com

На Одесщине водитель погиб в огненном ДТП bessarabiainform.com

На Одесщине водитель погиб в огненном ДТП bessarabiainform.com

На Одесщине водитель погиб в огненном ДТП bessarabiainform.com

На Одесщине водитель погиб в огненном ДТП bessarabiainform.com

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одесской области в результате лобового столкновения легковушек Renault и "ВАЗ" погиб водитель Жигулей. Авария случилась в селе Прибрежное Белгород-Днестровского района.

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