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10 марта • обновлено в 10:40
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/ Происшествия

На Одесщине водитель погиб в огненном ДТП. Фото жуткой аварии

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На Одесщине в селе Сафьяны Измаильского района поздно вечером 9 марта местный житель за рулем легкового автомобиля Opel Ascona по неизвестным причинам въехал в дерево, после чего машина загорелась.

Об этом сообщает bessarabiainform.com (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Водителя и пассажира свидетели происшествия достали из салона до приезда пожарных. Спасатели позже потушили пламя. Пострадавших скорая отвезла в больницу, где водитель скончался. Пассажир с серьезными повреждениями сейчас находится в отделении травматологии. По факту ДТП открыто уголовное производство.

На Одесщине водитель погиб в огненном ДТП

На Одесщине водитель погиб в огненном ДТП

bessarabiainform.com

На Одесщине водитель погиб в огненном ДТП

На Одесщине водитель погиб в огненном ДТП

bessarabiainform.com

На Одесщине водитель погиб в огненном ДТП

На Одесщине водитель погиб в огненном ДТП

bessarabiainform.com

На Одесщине водитель погиб в огненном ДТП

На Одесщине водитель погиб в огненном ДТП

bessarabiainform.com

На Одесщине водитель погиб в огненном ДТП

На Одесщине водитель погиб в огненном ДТП

bessarabiainform.com

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одесской области в результате лобового столкновения легковушек Renault и "ВАЗ" погиб водитель Жигулей. Авария случилась в селе Прибрежное Белгород-Днестровского района.

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Автор
Михаил Бардин
Место
Украина Одесса
Теги
новости Одессы ДТП
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