В ночь на 21 февраля в полицию райцентра Рени на Одесщине поступило сообщение от 32-летней местной жительницы, что во дворе дома ее родственников раздались взрывы.

На место выехала следственно-оперативная группа. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Одесской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Правоохранители обнаружили во дворе следы от взрывов гранат. В доме осколками были повреждены двери и окна. Никто не пострадал.

Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия и личность того, кто мог быть к нему причастен. Уголовное производство открыто по статье "Хулиганство".

На Одесщине во дворе частного дома взорвали гранаты od.npu.gov.ua

На Одесщине во дворе частного дома взорвали гранаты od.npu.gov.ua

На Одесщине во дворе частного дома взорвали гранаты od.npu.gov.ua

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, пьяный пенсионер из Окнянского района на Одесщине чуть не взорвал гранатой своих приятелей, когда они пришли к нему в гости, потому что не узнал их.

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