На Одесщине "ВАЗ" устроил смертельное ДТП на встречке. Фото

В Одесской области в результате лобового столкновения легковушек Renault та "ВАЗ" погиб водитель Жигулей.
Авария случилась в селе Прибрежное Белгород-Днестровского района Одесской области, сообщили в пресс-службе областной полиции (чтобы просмотреть фото, доскролльте страницу до конца).
Дорожно-транспортное происшествие, которое произошло вечером 1 марта, произошло по вине 31-летнего водителя "ВАЗ". Как было установлено, он не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с иномаркой. В результате виновник ДТП погиб в карете "скорой" по дороге в больницу.
На Одесщине "ВАЗ" устроил смертельное ДТП на встречке
ГУНП в Одесской области
Как сообщалOBOZREVATEL, в Одесской области следователь полиции приехал оформлять ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Об этом на спецлинию "102" сообщили сами участники аварии, ожидавшие следственную группу.
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