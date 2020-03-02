На Одесщине "ВАЗ" устроил смертельное ДТП на встречке. Фото

В Одесской области в результате лобового столкновения легковушек Renault та "ВАЗ" погиб водитель Жигулей.

Авария случилась в селе Прибрежное Белгород-Днестровского района Одесской области, сообщили в пресс-службе областной полиции (чтобы просмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Дорожно-транспортное происшествие, которое произошло вечером 1 марта, произошло по вине 31-летнего водителя "ВАЗ". Как было установлено, он не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с иномаркой. В результате виновник ДТП погиб в карете "скорой" по дороге в больницу.

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Как сообщалOBOZREVATEL, в Одесской области следователь полиции приехал оформлять ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Об этом на спецлинию "102" сообщили сами участники аварии, ожидавшие следственную группу.

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