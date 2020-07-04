На Одесщине в трубе школьной котельной нашли тело 17-летнего парня

В городе Килия (Одесская область) в трубе школьной котельной обнаружили мертвым 17-летнего парня.

Как сказано на сайте Главного управления Национальной полиции в Одесской области, юношу разыскивали с 30 июня.

На розыск был ориентирован личный состав полиции и общественность. Отец парня нашел его в 20-метровой трубе в субботу, 4 июля.

Предварительная причина смерти – самоубийство. Однако сведения по факту исчезновения полицейские внесли в Единый реестр досудебных расследований по ст. 115 Уголовного кодекса ("умышленное убийство").

Фото - Национальная полиция

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Днепре в посадке обнаружили тело мужчины. На его теле виднелись следы гари, а его голова была присыпана землей.