На Одесщине в психбольнице произошла вспышка COVID-19: на карантине все село

Вспышка коронавируса (COVID-19) в психиатрической больнице в селе Александровка Одесской области могла произойти из-за медработника, который занес инфекцию.

На данный момент болезнь подтвердили у семи пациентов и пяти сотрудников лечебницы. Зараженные пациенты лежали в геронтлогичном отделении, то есть все относятся к группе риска по возрасту, сообщает ТСН.

"Вероятно, что медицинский работник, который заразился бытовым путем, занес эту инфекцию на территорию лечебного заведения",– рассказала главный врач Одесского областного центра социально значимых болезней Светлана Есипенко.

Всего в психбольнице большее 400 пациентов и 350 медицинских работников. Всем, кто контактировал с инфицированными, проводят ПЦР-тестирования. После выявления COVID-19 все отделения лечебницы работают в режиме обсервации.

Также карантинные меры распространились и в самой Александровке: закрыты кафе и магазины, кроме продовольственного. Местным жителям запрещено посещать детские и спортивные площадки. Сельская амбулатория и пункт ветеринарной медицины перешли на дистанционную работу: предоставляют консультации по телефону.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе 13 июля для борьбы с распространением COVID-19 усилили карантин.