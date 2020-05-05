На Одесщине в порту "Южный" нашли рекордные 53 кг кокаина. Фото и видео

В Одесской области в морском порту "Южный" задержали рекордную в этом году партию кокаина – 53,4 кг.

Как сказано в сообщении Госпогранслужбы, в спецоперации принимали участие также сотрудники СБУ и прокуратуры.

"Ориентировочная стоимость изъятого элитного наркотика на черном рынке составляет более 200 млн грн. По данному факту проводятся следственные действия", – написано в заявлении.

Наркотики поместили в тайники, оборудованные с использованием технических полостей контейнера с бананами, который прибыл из Эквадора. Всего было 45 брикетов, каждый из них был обернут в свинцовое упаковки, чтобы уменьшить вероятность обнаружения их с помощью сканеров или служебных собак. Также каждый пакет был "украшен" изображением миньона.

В Одесской области нашли 53 кг наркотиков ssu.gov.ua

В Одесской области нашли 53 кг наркотиков ssu.gov.ua

В Одесской области нашли 53 кг наркотиков ssu.gov.ua

В Одесской области нашли 53 кг наркотиков ssu.gov.ua

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Одессе копы требовали от дилера продавать их наркотики. Они были задержаны при получении взятки.