У жителя Одесской области нашли целый арсенал огнестрельного оружия и боеприпасов, включая пулеметы, снайперские винтовки и более 2,5 тысяч патронов и гильз.

Все это мужчина хранил в гараже, который он снимал в одном из населенных пунктов Лиманского района Одесской области, сообщили в пресс-службе областной полиции (чтобы просмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

В частности, полицейские изъяли два пулемета, две винтовки, оптический прицел, пистолет, 8 магазинов, 4 банки с порохом, полтысячи патронов и пуль, а также полторы тысячи гильз.

По словам 38-летнего задержанного, оружие и часть боеприпасов он приобрел через Интернет и хранил в гараже для собственных нужд. Каких именно, подозреваемый пояснить не смог.

На Одесщине у мужчины нашли арсенал оружия на мини-армию ГУНП в Одесской области

На Одесщине у мужчины нашли арсенал оружия на мини-армию ГУНП в Одесской области

Изъятое оружие направлено на экспертизу. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Подозреваемому грозит до 7 лет тюрьмы.

На Одесщине у мужчины нашли арсенал оружия на мини-армию ГУНП в Одесской области

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одесской области суд приговорил к 10 годам тюрьмы мужчину, который забил до смерти супругу, оставив без матери 4 детей. Младшему ребенку на момент смерти матери было всего два месяца.

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