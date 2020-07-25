На Одесщине сын экс-"регионала" специально дважды сбил автомобилем свою собаку. Видео 18+

В городе Подольск Одесской области 18 июля водитель автомобиля Volkswagen Passat преследовал на большой скорости и дважды сбил свою овчарку.

Как сообщает ТСН со ссылкой на очевидцев и соседей мужчины, он является сыном местного фермера и бывшего депутата облсовета от Партии регионов Анатолия Возияна.

Как видно на камерах наблюдения, машина сбивает собаку, которая пытается сбежать, а затем разворачивается и сбивает ее еще раз (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Очевидец Евгений рассказал, что водитель Виталий Возиян был скорее всего пьян или под действием наркотических веществ.

"Мы с женой вечером собрались в магазин, вышли на улицу, а к ней подбежала овчарка, я ее позвал, дал воды, она была не избита и с ошейником. Мы поняли, что это собака Возияна и решили, что по дороге зайдем к ним. Когда мы подошли к двору у них было закрыто, а собака во двор не шла. Мы дошли до перекрестка и я услышал, что он выезжает из двора, развернулся и едет прямо на нас. Собака начала убегать, и он набрал скорость и поехал, чуть не сбил мою жену, наехал на собаку. Глаза у него, когда он высунулся из машины, были стеклянные, 99%, что он был или пьян, или… Потом собака пыталась забежать во двор к людям, а он развернулся и еще раз наехал на нее", – сказал он.

Мужчина добавил, что вызвал полицию и написал заявление, однако полиция Возияна не догнала.

"Полиция приехала, а он как раз из двора выезжает. Они поехали за ним. Но, видно, папа денег дал и они не догнали. Во двор их не пустил, они сами так и говорят, что он их обругал и ушел в дом. Полиция ничего не снимала, не фотографировала. Я написал заявление в полицию, очень много свидетелей подписались. После того никто со мной не связывался. Только дети говорят, которые тоже гуляли на улице и все видели, что приезжал его папа и мне угрожал", – подчеркнул он.

В свою очередь, в полиции Одесской области сообщили, что по данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.299 (жестокое обращение с животным) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

Сбитая собака очень сильно пострадала и была в крови. Первую помощь ей оказал местный ветеринар, которого привезли к травмированному животному очевидцы. Сейчас овчарка находится на лечении в ветеринарной клинике в Одессе, ею занимаются волонтеры-зоозащитники.

"Собака находится на лечении, у нее очень сильная черепно-мозговая травма, поврежден лучевой нерв на правой лапе. Это неоперабельно, его не подошьешь, а это означает, что собака может остаться с инвалидностью. Он навсегда останется или хромым, или, если не разработает лапу, то она будет просто висеть. Если собака будет натирать эту лапу – ее просто ампутируют. Сейчас спрогнозировать трудно", – объяснила волонтер Анастасия.

Она также отметила, что владельцы собаки не интересовались ее состоянием и даже не пытались связаться с ней, однако ей приходили странные сообщения от незнакомой женщины с призывами не лечить животное и не разглашать информацию о происшествии.

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