В Одесской области суд признал виновной в буллинге учительницу общеобразовательной школы. Ее обязали выплатить штраф.

Речь идет о преподавателе школы №11 города Измаила Жанне Мунтяну, пишут местные СМИ (чтобы просмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Потерпевшими в деле выступили четверо учеников 9 класса и их законные представители в лице родителей. Также истцов поддерживал адвокат. Поддержать обвиняемую пришли несколько коллег. Сама же Мунтяну на заседание не явилась, сославшись на то, что пребывает на больничном.

В ходе заседания потерпевшие и их родители озвучили некоторые факты (часть из них подтверждена письменными доказательствами, в том числе медицинскими документами и оценками из школьного журнала и дневников), дополнили их своими пояснениями.

Адвокат обвиняемой не смог ничего возразить относительно озвученных фактов и делал акцент на недостатки админпротокола, который составил участковый.

Выслушав аргументы сторон, суд признал обвиняемую виновной в травле школьников и психологическом насилии над детьми, оштрафовав ее на 1360 гривен.

На Одесщине суд наказал учительницу за буллинг школьников bessarabiaua.media

На Одесщине суд наказал учительницу за буллинг школьников bessarabiaua.media

Напомним, в начале марта в Одесской области разгорелся скандал

из-за унижений со стороны учительницы в отношении детей. Все началось с того, что педагог при всем классе объявила, что у одной из учениц – педикулез. Ее друзья после этого стали записывать воспитательные беседы преподавателя, а после дали послушать аудио родителям.

В частности, учительница так обращалась к детям: "Твое место на зоне", "Помой свой рот от фекалий", "Ты и твоя семья зеки", "Ты тупее школьной доски".

Родители обратились в полицию, которая открыла производство по статье о буллинге.

4 марта родители учеников 9 класса приехали в Одесское областное управление образования. Там их заверили, что взяли ситуацию на контроль, но до решения суда не могут уволить скандальную учительницу, которая, к тому же, находится на больничном. 10 марта суд признал ее виновной и оштрафовал.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одессе отец школьника, которого суд наказал за буллинг над одноклассницей, подал апелляцию на имя 12-летней девочки.

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