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10 марта • обновлено в 16:48
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На Одесщине суд наказал учительницу за буллинг школьников

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В Одесской области суд признал виновной в буллинге учительницу общеобразовательной школы. Ее обязали выплатить штраф.

Речь идет о преподавателе школы №11 города Измаила Жанне Мунтяну, пишут местные СМИ (чтобы просмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Потерпевшими в деле выступили четверо учеников 9 класса и их законные представители в лице родителей. Также истцов поддерживал адвокат. Поддержать обвиняемую пришли несколько коллег. Сама же Мунтяну на заседание не явилась, сославшись на то, что пребывает на больничном.

В ходе заседания потерпевшие и их родители озвучили некоторые факты (часть из них подтверждена письменными доказательствами, в том числе медицинскими документами и оценками из школьного журнала и дневников), дополнили их своими пояснениями.

Адвокат обвиняемой не смог ничего возразить относительно озвученных фактов и делал акцент на недостатки админпротокола, который составил участковый.

Выслушав аргументы сторон, суд признал обвиняемую виновной в травле школьников и психологическом насилии над детьми, оштрафовав ее на 1360 гривен.

На Одесщине суд наказал учительницу за буллинг школьников

На Одесщине суд наказал учительницу за буллинг школьников

bessarabiaua.media

На Одесщине суд наказал учительницу за буллинг школьников

На Одесщине суд наказал учительницу за буллинг школьников

bessarabiaua.media

Напомним, в начале марта в Одесской области разгорелся скандал

из-за унижений со стороны учительницы в отношении детей. Все началось с того, что педагог при всем классе объявила, что у одной из учениц – педикулез. Ее друзья после этого стали записывать воспитательные беседы преподавателя, а после дали послушать аудио родителям.

В частности, учительница так обращалась к детям: "Твое место на зоне", "Помой свой рот от фекалий", "Ты и твоя семья зеки", "Ты тупее школьной доски".

Родители обратились в полицию, которая открыла производство по статье о буллинге.

4 марта родители учеников 9 класса приехали в Одесское областное управление образования. Там их заверили, что взяли ситуацию на контроль, но до решения суда не могут уволить скандальную учительницу, которая, к тому же, находится на больничном. 10 марта суд признал ее виновной и оштрафовал.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одессе отец школьника, которого суд наказал за буллинг над одноклассницей, подал апелляцию на имя 12-летней девочки.

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Место
Украина Одесса
Тег
новости Одессы
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