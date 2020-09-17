На Одесщине срочники пожаловались на "воспитательные работы", один из них получил инсульт

В Одесской области с инсультом госпитализировали военнослужащего-срочника воинской части А3880, расположенной в поселке Черноморское.

Боец и его сослуживцы рассказали, что это произошло из-за "воспитательных работ", которые им устроило командование. При этом офицеры выдали совершенно иную версию произошедшего, пишет "Думская".

По словам военнослужащих, 17 августа пятеро срочников самовольно покинули часть. На следующее утро одного из них задержали в нетрезвом виде, остальных – чуть позже.

Их не привлекли к ответственности, однако командование решило все-таки наказать солдат, в том числе и тех, которые не были в самоволке. Военных якобы заставили несколько часов заниматься физическими упражнениями, в результате чего один из них, уроженец Винницы 2000 года рождения, потерял сознание.

На следующее утро солдата доставили в госпиталь, где ему поставили диагноз "инсульт".

"Поступил в госпиталь 19 августа – кровоизлияние в мозг. Потерял сознание, лежит сейчас в неврологии, его не били, а просто загоняли – заставляли маршировать и бегать по плацу на жаре и солнцепеке. Он был тяжелый, но сейчас уже постепенно отходит. С ним в палате лежит дядька-АТОшник – помогает ему. Мы его не бросим. По медикаментам остальному – у него все есть", – сказал изданию волонтер, который помогает военным в госпитале.

Офицеры рассказали, что самоволки не было, а группа срочников просто распивала алкогольные напитки. Когда это обнаружилось, личный состав вывели из казарм и начали проверку. Также они отрицают, что военных гоняли по раскаленному плацу.

Собеседники добавили, что пострадавший раньше занимался единоборствами и у него были травмы головы, а поэтому инсульт не связан с его службой.

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