Скачок напряжения в электросетях стал причиной взрыва газа в многоквартирном доме в Измаиле Одесской области. А в трех десятках соседних квартир полностью сгорели электроприборы.

В результате происшествия лишь чудом никто не пострадал, кроме кошки, которая погибла в квартире, где взорвался газ, говориться в сюжете ТСН. (чтобы просмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Взрыв газа произошел из-за того, что в результате скачка напряжения был пробит металлический шланг газовой плиты, что спровоцировало утечку газа. После того, как прогремел взрыв, в квартире начался пожар. Из-за едкого дыма, который заполнил весь подъезд, спасателям пришлось вызволять жильцов верхних этажей через окна.

Жильцы дома рассказывают, что перед происшествием игравшие во дворе дети слышали, как что-то гудело и искрило в соседней трансформаторной.

"Там очень сильно что-то гремело, искрило, многие родители сказали отойти от этой трансформаторной будки", – рассказала Наталья Солодовник.

На Одесщине скачок напряжения устроил взрыв в многоэтажке tsn.ua (скрин)

На Одесщине скачок напряжения устроил взрыв в многоэтажке tsn.ua (скрин)

Жильцы сразу же позвонили в ремонтную службу, однако там заявили, что обесточить дом не могут, поскольку у них "оборвался ноль". А вскоре после этого звонка в квартирах дома резко выросло напряжение. Измерительные приборы зафиксировали показатели на уровне 400 вольт. Техника погорела в тридцати квартирах.

На Одесщине скачок напряжения устроил взрыв в многоэтажке tsn.ua (скрин)

Энергетики заявляют, что их оборудование работало в штатном режиме.

"Осмотрели оборудование и сети, бригада не нашла никаких замечаний, которые могли бы привести к таким последствиям. Есть еще внутридомовые сети, внутриквартирные, это уже не наша зона ответственности" – заявил операционный директор АО "Одессаоблэнерго" Дмитрий Григорьев.

В свою очередь, жители дома говорят, что недавно ремонтировали внутреннюю электросеть, и сами же энергетики признали, что она исправна.

На Одесщине скачок напряжения устроил взрыв в многоэтажке tsn.ua (скрин)

На данный момент в городе работает комиссия, которая установит причину скачка напряжения, а также определит, кто именно должен отвечать за ЧП. Тем временем, жильцы "пострадавшего" дома готовят коллективный иск в суд.

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